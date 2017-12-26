ТНТ попал в новый скандал

Заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев потребовал от канала ТНТ извиниться перед буддистами, сообщает местное информагентство «Калмыкия».

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По его словам, постпредство получило множество жалоб от жителей республики на сцену из сериала «Улицы», в которой появляется статуэтка Будды с прикрепленной к ней обнаженной женщиной. После этого герои сериала допускают некорректное сравнение, «оскверняя святыню» и чувства верующих буддистов, считает Лиджиев.

«Мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала», — заявил он и подчеркнул, что в противном случае последует обращение в правоохранительные органы и суд.

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В середине декабря руководство канала публично извинилось перед народом Ингушетии за номер шоу Comedy Woman о сотруднице местного эскорт-агентства и ее гастрономическом туре по шашлычным и хинкальным.