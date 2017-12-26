Ещё
Названо главное русское слово 2017 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо главное русское слово 2017 года 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Фото: Fotolia / Davizro Photography

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил 10 главных слов 2017 года. Список приводится на сайте "Год литературы 2017 ".

На первое место специалисты поставили слово "реновация". На втором месте оказался "биткоин", на третьем — "хайп".

Также в топ-10 попали слова "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство" ("харассмент").

Помимо этого, специалисты определили протологизмы (авторские неологизмы. — Прим. ред.) года. В этом списке первое и второе места разделили слова "домогант" и "гоп-политика", третье место досталось протологизму "зломенитый".

В экспертный совет входят известные писатели, лингвисты, филологи, журналисты, культурологи и философы.

РИА Новости: последние новости
Онищенко рассказал, чего следует избегать при подготовке к Новому году Совфед рассмотрит закон о продлении маткапитала Васильева оценила идею об изучении истории России XX века в школе два года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «не нашли места» в ЕС
Цымбалюк-Романовская схватила нового пенсионера
Доллар «катится под откос»
ДТП в Москве: паника водителя или спланированная атака?
США скупают российские истребители
Видео
00:55
США скупают российские истребители
Оружие Армия
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
00:45
Опубликовано видео трагедии с автобусом в Москве
Происшествия Общество
04:08
«Он все понимает»: юристы об отказе ЦИК допустить Навального
Политика Статьи
00:36
По Москве колесят «автобусы-убийцы»
Происшествия
00:45
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Происшествия
00:47
Бузова снова оказалась в центре скандала
Шоу-бизнес
01:29
Кобзона исключили из совета при Минкульте
Общество
01:00
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Политика
03:40
Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение