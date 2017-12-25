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В Москве объявили экстренное предупреждение
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В Москве объявили экстренное предупреждение 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

МЧС Москвы предупредило об ухудшении погодных условий в столице.

В понедельник, 25 декабря, с 17.00 до 21.00, по прогнозам синоптиков, будет идти снег и метель. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах города образуется гололедица.

>> Синоптики предупредили о 54-градусных морозах

МЧС предупреждает о возможных обрывах линий электропередач, повалах деревьев и повреждениях слабоукрепленных конструкций. Ведомство также просит водителей быть внимательней на дорогах и, по возможности, пересесть на общественный транспорт.

Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере

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