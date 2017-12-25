В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС Москвы предупредило об ухудшении погодных условий в столице.

В понедельник, 25 декабря, с 17.00 до 21.00, по прогнозам синоптиков, будет идти снег и метель. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах города образуется гололедица.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (снег, метель, усиление ветра, гололедица) https://t.co/WhZUNWOUD6— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 25 декабря 2017 г.

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МЧС предупреждает о возможных обрывах линий электропередач, повалах деревьев и повреждениях слабоукрепленных конструкций. Ведомство также просит водителей быть внимательней на дорогах и, по возможности, пересесть на общественный транспорт.

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