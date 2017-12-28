Первый канал изменил показ поздравления Путина

Первый канал сообщил, что начнет показывать новогоднее поздравление президента России Владимира Путина по местному времени каждого региона.
По словам главы Дирекции сетей распространения программ канала Валентины Удаловой, ранее из-за устаревшей системы телевещания Первый показывал свои программы в пяти вещательных зонах. Это было сделано для компенсации разницы во времени со столицей. При этом жители оставшихся часовых поясов видели программы раньше или позже. Например, жители Омска смотрели выступление президента в 23:00, а хабаровчане — в 1:00.
Теперь же канал начнет транслировать поздравление главы государства во всех часовых поясах в 23:55 по местному времени.
«Президент, конечно, самое ответственное у нас. В ночь с 31 на 1-е будет достаточно сложный эфир, тут не расслабишься», — сообщила Анна Степанова, старший выпускающий редактор службы «Эфир» Дирекции программ.