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В Волгограде предложили расплачиваться за такси сексом
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Такси в Волгограде предложило клиентам расплачиваться сексом 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости

В Волгограде начало работать секс-такси, предлагающее клиентам расплачиваться «натурой». Перевозки рекламируются в интернет-сообществах, специализирующихся на знакомствах без обязательств. Об этом сообщает «Блокнот Волгограда».

Как отмечает издание, водители называют себя молодыми, аккуратными и симпатичными.

Портал Ura.ru добавляет, что комментаторы набросились на таксистов с нападками: «Это что, легализация проституции?», «Кошмар! Куда мир катится…», «А как быть парням? Тоже натурой?». Некоторые, напротив, поддержали идею: «Стыдного нет ничего. Я бы согласился водителем». Третьи поиронизировали: «Я представляю какие "красавицы" будут пользоваться услугами такого такси. Таксисту еще и придется доплачивать, чтоб его не трогали», — предположил один из пользователей.

Ранее в декабре сообщалось, что водитель такси в Санкт-Петербурге помешал паре, которая решила заняться сексом у него в машине на заднем сиденье. Мужчина отказался припарковать автомобиль и оставить клиентов на несколько минут одних за вознаграждение.

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