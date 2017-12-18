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Лень высшего уровня 

Рамблер 18 декабря 2017
Изобретения, придуманные очень ленивыми людьми — в нашей фотогалерее
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Каждый из нас хоть иногда ленится. Но герои нашей фотогалереи в любви к лени переплюнули многих!

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