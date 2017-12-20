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В проекте Крымского моста найдена ошибка
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В проекте Крымского моста найдена ошибка 

Рамблер 20 декабря 2017

Проект строительства Крымского моста будет откорректирован из-за возникших проблем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника издания, при строительстве железнодорожных подходов к сооружению со стороны Крыма обнаружили проблемы с грунтом, который использовался для земляного полотна.

Причиной проблем оказался «некачественный» проект, разработанный компанией «Ленпромтранспроект», отмечает один из источников газеты. В самой компании винят субподрядчика «Крымсетьэнергопроект», который не справился с инженерными геологическими изысканиями.

После обнаружения проблемы Федеральное агентство железнодорожного транспорта обратилось в прокуратуру в связи с некачественным выполнением работ.

По информации издания, предстоящая корректировка проекта, которой займется компания «Стройгазмонтаж», потребует до 2,9 миллиарда рублей.

Тем временем представитель зампредседателя правительства России Дмитрия Козака, курирующего Крым, подчеркнул, что изменение проекта строительства никак не скажется на ранее озвученных сроках сдачи железнодорожных подходов.

Открытие Керченского моста, который соединит республику с Краснодарским краем, запланировано на декабрь 2018 года.

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