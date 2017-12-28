Ещё
Россияне рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Взрослые россияне наиболее охотно попросили бы у Деда Мороза здоровья, счастья, а также денег, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" в рамках декабрьского опроса россиян предложил респондентам вспомнить детство и заказать Деду Морозу долгожданные подарки и попросить исполнить желания. В опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Общая сумма ответов превышает 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа.

Оказалось, что наиболее популярные желания взрослых россиян посвящены здоровью (63%), счастью (27%) и деньгам (17%). Причем о здоровье для себя и близких просили в большей степени россияне старше 45 лет. При этом счастья просили россияне всех возрастов без исключения. Пожелание заработать много денег в следующем году чаще звучало от молодых респондентов 18-34 лет.

"Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания — встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка", — пишут авторы исследования.

Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы новый смартфон, по 1% — новый компьютер и новое украшение.

РИА Новости: последние новости
Наигрался и пошел убивать. Интернет против подростков В Крыму подвели итоги курортного сезона Украинцы назвали политическое событие года
 Ещё 147 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова возмущена данными о зарплатах дипломатов
Порошенко назвал условие обмена пленных россиян
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Путин объяснил бегство водителей из «Газпрома»
«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
Видео
00:32
Источник сообщил о последствиях взрыва в Петербурге
Криминал Происшествия
01:09
Никите Белых вызвали скорую
Происшествия
00:32
Стала известна причина взрыва в Петербурге
Происшествия
00:45
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Происшествия
00:35
Похороны Шаинского отложили
Шоу-бизнес
05:39
Кредитор «Меньшевика» рассказал о конфликте
Происшествия
00:39
В ТЦ Петербурга произошел взрыв
Происшествия
00:39
Много крови: очевидцы о взрыве в Петербурге
Криминал ДТП
04:58
Рогозин рассказал о погружении собаки на глубину 1 км
Армия
01:40
Над Бангладеш столкнулись два Як-130
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение