Тест: Помните советские мультики?

Тест: Помните советские мультфильмы?

В СССР создавали легендарные мультфильмы. Кто не любил крокодила Гену и Чебурашку, кота Леопольда и забавных мышей, а наглого попугая Кешу? А сейчас вы еще помните "друзей" беззаботного детсва"? Проверьте себя