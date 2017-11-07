Тест: Кем бы вы были во времена революции?

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Сто лет назад Россию поразил экономический, социальный и политический кризис. В результате 25 октября (7 ноября) большевики осуществили вооруженное восстание. Давайте узнаем, кем были бы вы во времена тех событий?