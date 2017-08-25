Суд приговорил ударившего корреспондента НТВ к шести месяцам исправительных работ

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее прокурор в ходе судебного заседания попросил назначить напавшему на журналиста НТВ полгода исправительных работ.

2 августа во время прямого включения из парка Горького к корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву подошёл нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил его кулаком в лицо. Впоследствии он был задержан.