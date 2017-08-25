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Суд приговорил ударившего корреспондента НТВ к шести месяцам исправительных работ
Мировой суд в Москве приговорил Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького, к шести месяцам исправительных работ.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее прокурор в ходе судебного заседания попросил назначить напавшему на журналиста НТВ полгода исправительных работ.
2 августа во время прямого включения из парка Горького к корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву подошёл нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил его кулаком в лицо. Впоследствии он был задержан.
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