Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Суд приговорил ударившего корреспондента НТВ к шести месяцам исправительных работ

Мировой суд в Москве приговорил Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького, к шести месяцам исправительных работ.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее прокурор в ходе судебного заседания попросил назначить напавшему на журналиста НТВ полгода исправительных работ.
2 августа во время прямого включения из парка Горького к корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву подошёл нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил его кулаком в лицо. Впоследствии он был задержан.
Еще 50 источников
Видео Главное Общество Происшествия
НТВ
Никита Развозжаев Александр Орлов
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости