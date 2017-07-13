Экологи нашли гигантский муравейник в Подмосковье

Гигантский муравейник нашли экологи в лесах Клинского района в Московской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба минэкологии столичного региона.

Высота находки – примерно 1,7 метра, а диаметр основания составляет 2,5 метра. По словам биологов, в этом "доме" гнездятся рыжие лесные муравьи. Благодаря внушительным размерам, строение выдержит даже попытку кабанов разрыть его.

В Подмосковье обитает 41 вид муравьев, в том числе черноголовые, занесенные в Красную книгу региона. Крупные муравейники подобных размеров встречаются в лесах не часто. В настоящий момент ученые ищут в Московской области редкие виды флоры и фауны.

Рыжие лесные муравьи не опасны для человека и приносят много пользы лесу, потому что уничтожают огромное количество вредных насекомых.

Ранее биологи обнаружили в Луховицком районе редкую птицу – орла-карлика. До этого птицу замечали в Подмосковье только в конце 1990-х.