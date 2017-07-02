Власти Сочи распространили экстренное предупреждение

Власти Сочи предупредили жителей и гостей города об опасности - на курорте резко повысится температура воздуха. Синоптики обещают до 38 °С.

Предупреждение опубликовано на сайте городской администрации.

«С 12:00 2 июля по 3 июля на территории курорта ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36...38 °С», — говорится в сообщении.

Эти данные подтверждаются прогнозом Рамблер/Погода. Так, завтра и послезавтра синоптики предсказывают в Сочи 31-33 градуса тепла, солнечную, без осадков и ветра погоду. https://weather.rambler.ru/v-sochi/?

Жаркая погода особенно опасна для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления. Врачи рекомендуют им не выходить в эти дни на улицу. Также гражданам строго рекомендуется надевать головной убор, по возможности чаще принимать водные процедуры.

Напомним, что в Москве власти и синоптики также предупреждают жителей и гостей об опасной погоде. Правда, она прямо противоположна сочинской — в столице сегодня объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за грозы, штормового ветра и дождя.