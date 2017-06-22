В Сибири термометры сломались из-за 50-градусной жары

В городе Усть-Кут Иркутской области из-за рекордной жары у местных жителей ломаются термометры. Пользователи Сети опубликовали кадры, на которых ртутные столбики поднимаются до +50°C.

Аномальная жара была зафиксирована сразу в нескольких регионах Сибири. В частности, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также Алтайском крае столбики термометров поднимались до отметки +50°C.

По словам синоптиков, аномальная погода продержится в Сибири еще, как минимум, два дня. В ряде регионов повышен уровень погодной опасности.

Между тем в столичном регионе погода пока не улучшается. Максимальная температура в столице - 16-18 градусов выше нуля, по Московской области – от 14 до 19 градусов тепла.