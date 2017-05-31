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Турчинов призвал сбивать мифические российские дроны в Донбассе
Военнослужащие украинской армии в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины будут сбивать российские беспилотники. С соответствующим поручением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом сообщается на сайте чиновника.
Турчинов утверждает, что российские беспилотные аппараты «собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь» по позициям вооруженных сил Украины. Министерство обороны России неоднократно заявляло, что в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины нет российской техники и российских военнослужащих. В ведомстве назвали беспочвенными обвинения Турчинова.
Вооруженный конфликта на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимным государственный переворот в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили АТО. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и вооруженной помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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