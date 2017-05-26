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В МЧС предупредили о сильном ветре и дожде с грозой в Москве

МЧС выступило с предупреждением к москвичам
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час с сохранением в течение дня и вечера до 23 часов 00 минут 26 мая местами в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с», — отмечается в сообщении.
Ранее синоптики предупредили о резком падении атмосферного давления.
НСН также сообщала, что 2 мая в российской столице был зафиксирован новый температурный рекорд.
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