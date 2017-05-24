Казаки отправятся в Сирию

Ставропольские казаки отправятся в сирийский город Маалюля для поддержки местных христиан и изучения исторических памятников на арамейском — языке Иисуса Христа . Об этом «Известиям» рассказал заместитель атамана Ставропольского городского казачьего общества Дмитрий Тарасов . По его словам, на казаках лежит историческая миссия по оказанию помощи местной христианской общине, которая подвергается систематическим гонениям и фактически уничтожается террористами. За время поездки планируется собрать и перевести письменные памятники раннего христианства, в итоге россияне получат возможность познакомиться с содержанием старинных трудов богословов и больше узнать об истоках одной из трех авраамических религий.

Как пояснил «Известиям» заместитель атамана Ставропольского городского казачьего общества Дмитрий Тарасов, в Маалюле, которая располагается примерно в 60 км к северо-востоку от Дамаска, он и его единомышленники собираются заняться научной деятельностью.

— После разгрома, учиненного террористами в городе, мы считаем необходимым отправиться туда и начать работу над письменными памятниками на арамейском языке, языке Иисуса, которые боевикам не удалось уничтожить. Кроме того, мы хотим записать диалоги с местными жителями, которые говорят на современном диалекте арамейского. Затем это опубликуют в свободном доступе в интернете, где будет представлен оригинальный текст и перевод, — рассказал Дмитрий Тарасов.

По его мнению, на российском казачестве лежит миссия по поддержке и помощи христианам Ближнего Востока.

— Поддержку в нашей работе нам окажут некоторые ставропольские и московские вузы, а также ставропольская епархия. Также рассчитываем на сотрудничество с академией в Маалюле, где преподают арамейский язык, — рассказал Дмитрий Тарасов.

Напомним, что осенью 2013 года сирийский город Маалюля дважды захватывали боевики, в сентябре и декабре. Радикалы устроили погром в находящемся там монастыре святой Феклы. С церквей были сбиты кресты, сняты колокола, уничтожена и разграблена утварь. Гонениям и убийствам подверглись жители города, многие были вынуждены его покинуть.

До войны в Маалюле жило всего несколько тысяч человек, зарабатывающих на паломниках и туристах. В городе до сих пор используют один из диалектов новоарамейского языка, который представляет современную версию наречия, на котором говорил Иисус Христос.

Казачий генерал, зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал «Известиям», что все казаки — терские, кубанские, оренбургские или сибирские — всегда стояли на защите христианства.

— Казаки — это православные воины. И там, где попираются интересы христианства, они готовы встать на их защиту. Кроме того, научная и исследовательская деятельность — одна из сильных сторон представителей терского казачества. Очень здорово, что казаки решили оказать помощь христианам в Сирии, — отметил депутат.

В Маалюле, которая считается одним из центров христианства в Сирии, находятся многие достопримечательности и памятники всемирного наследия. Один из наиболее известных — женский монастырь святой Феклы равноапостольной (ученица Апостола Павла). Здесь же она и похоронена, именно поэтому город является одним из важнейших мест для паломников. В городе есть еще один известный памятник христианства — монастырь святых Сергия и Вакха.

По информации ЮНЕСКО, в 2008 году на арамейском языке говорило около 20 тыс. человек, что ставило его в разряд «находящихся под угрозой исчезновения». Немалая заслуга в деле его сохранения принадлежит действующему президенту Сирии Башару Асаду , по распоряжению которого еще до начала конфликта в стране, как раз в Маалюле, была открыта Академия арамейского языка.