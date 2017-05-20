Синоптики предрекают снегопады в конце мая в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в заключительные выходные мая в Москве ожидается резкое похолодание.

Так, 27 и 28 мая, ливни местами могут переходить в мокрый снег, в то время как столбики термометров рухнут до 0 - 5 градусов тепла, сообщил он на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что май 2017 года стал самым холодным в столице с начала века.