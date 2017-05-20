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Синоптики предрекают снегопады в конце мая в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в заключительные выходные мая в Москве ожидается резкое похолодание.
Так, 27 и 28 мая, ливни местами могут переходить в мокрый снег, в то время как столбики термометров рухнут до 0 - 5 градусов тепла, сообщил он на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что май 2017 года стал самым холодным в столице с начала века.
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