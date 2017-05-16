Под личным контролем: зачем Владимир Путин собирает в Сочи военных и оружейников

В Сочи 16 мая стартует серия совещаний по развитию вооружённых сил и оборонной промышленности России. Владимир Путин проведёт консультации с высшим командным составом армии, кураторами и топ-менеджерами оборонной отрасли. В 2016 году доля современной техники в российских войсках увеличилась на 11% — до 58,3%. Однако в 2017 году данный показатель может быть скромнее из-за сокращения расходов на военные нужды. RT выяснял, какие вопросы развития российских ВС стоят на повестке дня.

Серии специальных совещаний, посвящённых перевооружению, проводятся с 2013 года. Владимир Путин собирает представителей власти и оборонно- промышленного комплекса (ОПК) два раза в год: в мае и ноябре. В этом году проблемы, стоящие на повестке дня, будут обсуждаться в резиденции Бочаров Ручей с 16 по 20 мая

В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «хорошей практикой» подобный «марафон» совещаний. По его мнению, пятидневные погружения в вопросы развития армии и ОПК помогают Владимиру Путину детально разобраться в проблемах, имеющих огромное значение для обороноспособности страны.

Глава государства обсуждает с высшим командным составом армии, кураторами и топ-менеджерами оборонной отрасли ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), ситуацию с импортозамещением. Также на закрытых совещаниях происходит предметный разбор недостатков военной техники, которые были выявлены в ходе испытаний на полигонах или в реальных боевых условиях.

В прошлом году Путин похвалил военнослужащих и промышленников, отметив, что российское оружие доказало в Сирии свою точность и эффективность. При этом, как отметил президент, боевое применение выявило ряд проблем, которые необходимо тщательно проанализировать и устранить.

Стратегические задачи

Владимир Путин держит ситуацию в военной сфере под личным контролем. Президент занимает пост председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК), которая собирается три-четыре раза в год. В 2017 году глава государства провёл два заседания: 25 января в Москве и 25 апреля в Рыбинске (Ярославская область).

Путин поставил ряд чётких стратегических задач. В 2020 году доля современной техники должна составлять 70% (сейчас — 58,3%), а к 2025 году доля российских комплектующих и агрегатов в вооружении должна достичь 85%.

При этом глава государства требует неукоснительного соблюдения законодательства о госзакупках. Путин неоднократно обращался к органам прокуратуры с призывом контролировать потоки финансирования на военные нужды и выявлять нарушителей.

6 апреля руководитель Главной военной прокуратуры (ГВП) РФ Сергей Фридинский констатировал, что «вероятность коррупционных рисков в повседневной деятельности войск и воинских формирований по-прежнему высока».

«Только по итогам первого квартала этого года военными прокурорами выявлено почти 300 коррупционных преступлений, подвергнуты уголовному преследованию 187 должностных лиц», — отметил Фридинский.

По отношению к топ-менеджерам предприятий ОПК Путин выдвинул два основных условия сотрудничества: оружейники неукоснительно выполняют ГОЗ, отказываясь от повышения цен, а взамен получают долгосрочные госконтракты. Одновременно оборонная индустрия должна повысить долю гражданской продукции с 16% до 50% к 2030 году.

Ядерные силы в приоритете

Текущая модернизация российских ВС проходит в более жёстких условиях, чем в предыдущие годы. Согласно планам правительства, в ближайшие годы доля военных расходов должна сократиться с 4,3% ВВП до 3%.

Приоритетом в процессе модернизации ВС пользуются стратегические ядерные силы (СЯС). В 2027 году все дивизии и полки РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения. Речь идёт о мобильных комплексах «Ярс» и шахтных установках «Сармат».

Темп переоснащения РВСН будет зависеть от прогресса России в сфере гиперзвуковых технологий. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) для пусковой установки «Сармат» будут оснащены высокоточными гиперзвуковыми боеголовками Ю-71 (Yu-71, или «изделие 4202»).

20 апреля вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия идёт вровень с США в вопросе создания гиперзвукового оружия. 3 мая директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН , академик Василий Фомин заявил: «Результаты по гиперзвуку у нас выше американских».

Минобороны уверены, что ассигнования в СЯС полностью оправданны из-за развития глобальной системы ПРО США, которая направлена на нивелирование ядерного потенциала РФ.

Выступая на прошедшей в конце апреля Московской конференции по безопасности, начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Сергей Ягольников озвучил тревожные данные. По подсчётам Минобороны, современные американские ПРО могут сбивать российские МБР на 150-й секунде полёта.

Развивая ПРО, Пентагон стремится создать возможность для внезапного ядерного удара по России. Такую точку зрения озвучил 26 апреля первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир

Он рассказал, что сегодня система ПРО США включает 30 ракет шахтного базирования (комплексы Aegis Ashore), 130 управляемых ракет Standard Missile 3 морского базирования (ЗРК Aegis) и 150 ракет наземного базирования (ЗРК THAAD). При этом в арсенале РВСН около 400 МБР.

Воздушный щит

В сфере авиации ключевой потребностью РФ является реализация планов по производству стратегических ракетоносцев Ту-160М2 (модернизированная версия советского Ту-160 «Белый лебедь»), разработка истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) и дальнего бомбардировщика нового поколения (ПАК ДА).

В работе над созданием новых машин есть определённые трудности, о которых упоминал президент. Это проблемы с новейшими материалами, комплектующими, агрегатами, электроникой и микроэлектроникой. Россия вынуждена создавать аналоги продукции Украины и ряда западных стран. Не исключено, что эти вопросы будут также разбираться на совещании в Сочи.

Наиболее успешно идут дела в сфере модернизации зенитных ракетных комплексов. 8 апреля главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что на вооружение в ближайшее время начнут поступать ЗРК С-500, самый совершенный в мире комплекс ПВО (судя по известным тактико-техническим характеристикам).

«Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идёт дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны», — отметил Бондарев.

С-500 производства концерна «Алмаз-Антей» будет одновременно выполнять функции противоракетного и противовоздушного комплекса. «Изюминкой» ЗРК станет ракета, способная сбивать межконтинентальные баллистические ракеты и, возможно, спутники в ближнем космосе.

Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Зарубежные эксперты утверждают, что некоторые разведывательные и навигационные спутники США находятся на орбитах от 300 до 1000 км.

Ещё одной прорывной технологией, которая надёжно защитит небо над Россией, будет единая космическая система (ЕКС). К 2020 году она составит основу космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Минобороны РФ сможет получать информацию из любой точки земного шара.

Игорь Комаров. Однако для этого России необходимо урегулировать ситуацию с дефектами в конструкции ракетоносителей, модернизировать космодромы Байконур и Плесецк, а также достроить Восточный. По данным деловых СМИ, в Сочи с докладом о состоянии ракетно-космической промышленности выступит глава «Роскосмоса»

Без «Арматы», но с «Ракушкой»

Тяжелее всего модернизация продвигается в сухопутных войсках, где доля современной техники составляет 42%. По мнению ряда экспертов, показатели тянут вниз затянувшиеся испытания танка третьего поколения Т-14. Первая партия «Арматы» поступит в 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии только после 2020 года, хотя серийное производство танка началось в 2017 году.

Как минимум пять лет российским сухопутным войскам придётся ждать поставок техники на средней гусеничной платформе «Курганец-25», которая должна произвести настоящую революцию в бронетехнике. Серийное производство машин нового поколения стартует не ранее 2021 года.

Однако с прошлого года ВДВ начали получать бронемашины десанта БМД-4М и бронетранспортёры «Ракушка», которые значительно усиливают эффективность соединений «голубых беретов». До 2020 года десантные войска должны получить более 300 новых боевых платформ.

Также доля современной техники в сухопутных силах должна увеличиться за счёт внедрения экипировки «Ратник». В 2017 году Минобороны закупит 50 тыс. комплектов для сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. В 2020 году «Ратником» будет обеспечен практически каждый военнослужащий сухопутных сил (численность сухопутных сил — 270 тыс. человек).

Предполагается, что военнослужащие в форме «Ратник» будут вооружены новыми автоматами. До конца июня 2017 года завершатся войсковые испытания АК-12 (калибр 5,45 мм) и АК-15 (калибр 7,62 мм). Конкурентом продукции «Калашникова» станет автомат АЕК-971 завода имени Дегтярёва , который ранее производился для нужд спецслужб.

Смена поколений

Военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что сегодня основные ресурсы государство бросило на выполнение программ импортозамещения. Первоначально ставилась задача достичь практически 100-процентного результата, но в итоге планка была понижена до 85%.

«Полноценной независимостью в сфере ОПК не может похвастаться ни одна страна в мире, включая США. Все работают в кооперации. Сейчас российские инженеры прилагают усилия, чтобы иметь возможность производить максимально широкий спектр комплектующих», — пояснил Литовки.

По мнению эксперта, наиболее серьёзная ситуация сложилась с микроэлектроникой. По этой причине сдвинулись сроки выполнения части контрактов.

«Например, в этой ловушке оказался ЗРК морского базирования «Полимент-Редут». В результате простаивают проекты боевых кораблей, где эта система ПВО должна быть установлена», — сообщил Литовкин.

Однако эксперт заверил, что нынешнее вооружение российской армии полностью исправно, а в появлении оружия нового поколения (Т-14, Т-50, ПАК ДА) нет срочной потребности.

«Армата» и другая новая сухопутная техника, скорее всего, будут включены в программу перевооружения до 2025 года. Менять все танки на Т-14 или все самолёты на Т-50 дорого и бессмысленно. Сейчас мы воюем в Сирии, и у нас нет необходимости использовать там технику нового поколения», — отметил Литовкин.

По мнению эксперта, у нашей армии есть всё необходимое. А если возникнет экстренная потребность в новейших видах оружия, то она будет немедленно удовлетворена.

«Стратегический задел создан. К тому же последние годы действует жёсткая система контроля, каждая проблема подвергается разбору», — подчеркнул Литовкин.