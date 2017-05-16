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Под личным контролем: зачем Владимир Путин собирает в Сочи военных и оружейников
В Сочи 16 мая стартует серия совещаний по развитию вооружённых сил и оборонной промышленности России. Владимир Путин проведёт консультации с высшим командным составом армии, кураторами и топ-менеджерами оборонной отрасли. В 2016 году доля современной техники в российских войсках увеличилась на 11% — до 58,3%. Однако в 2017 году данный показатель может быть скромнее из-за сокращения расходов на военные нужды. RT выяснял, какие вопросы развития российских ВС стоят на повестке дня.
Серии специальных совещаний, посвящённых перевооружению, проводятся с 2013 года. Владимир Путин собирает представителей власти и оборонно- промышленного комплекса (ОПК) два раза в год: в мае и ноябре. В этом году проблемы, стоящие на повестке дня, будут обсуждаться в резиденции Бочаров Ручей с 16 по 20 мая
В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «хорошей практикой» подобный «марафон» совещаний. По его мнению, пятидневные погружения в вопросы развития армии и ОПК помогают Владимиру Путину детально разобраться в проблемах, имеющих огромное значение для обороноспособности страны.
Глава государства обсуждает с высшим командным составом армии, кураторами и топ-менеджерами оборонной отрасли ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), ситуацию с импортозамещением. Также на закрытых совещаниях происходит предметный разбор недостатков военной техники, которые были выявлены в ходе испытаний на полигонах или в реальных боевых условиях.
В прошлом году Путин похвалил военнослужащих и промышленников, отметив, что российское оружие доказало в Сирии свою точность и эффективность. При этом, как отметил президент, боевое применение выявило ряд проблем, которые необходимо тщательно проанализировать и устранить.
Стратегические задачи
Владимир Путин держит ситуацию в военной сфере под личным контролем. Президент занимает пост председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК), которая собирается три-четыре раза в год. В 2017 году глава государства провёл два заседания: 25 января в Москве и 25 апреля в Рыбинске (Ярославская область).
Путин поставил ряд чётких стратегических задач. В 2020 году доля современной техники должна составлять 70% (сейчас — 58,3%), а к 2025 году доля российских комплектующих и агрегатов в вооружении должна достичь 85%.
При этом глава государства требует неукоснительного соблюдения законодательства о госзакупках. Путин неоднократно обращался к органам прокуратуры с призывом контролировать потоки финансирования на военные нужды и выявлять нарушителей.
6 апреля руководитель Главной военной прокуратуры (ГВП) РФ Сергей Фридинский констатировал, что «вероятность коррупционных рисков в повседневной деятельности войск и воинских формирований по-прежнему высока».
«Только по итогам первого квартала этого года военными прокурорами выявлено почти 300 коррупционных преступлений, подвергнуты уголовному преследованию 187 должностных лиц», — отметил Фридинский.
По отношению к топ-менеджерам предприятий ОПК Путин выдвинул два основных условия сотрудничества: оружейники неукоснительно выполняют ГОЗ, отказываясь от повышения цен, а взамен получают долгосрочные госконтракты. Одновременно оборонная индустрия должна повысить долю гражданской продукции с 16% до 50% к 2030 году.
Ядерные силы в приоритете
Текущая модернизация российских ВС проходит в более жёстких условиях, чем в предыдущие годы. Согласно планам правительства, в ближайшие годы доля военных расходов должна сократиться с 4,3% ВВП до 3%.
Приоритетом в процессе модернизации ВС пользуются стратегические ядерные силы (СЯС). В 2027 году все дивизии и полки РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения. Речь идёт о мобильных комплексах «Ярс» и шахтных установках «Сармат».
Темп переоснащения РВСН будет зависеть от прогресса России в сфере гиперзвуковых технологий. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) для пусковой установки «Сармат» будут оснащены высокоточными гиперзвуковыми боеголовками Ю-71 (Yu-71, или «изделие 4202»).
20 апреля вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия идёт вровень с США в вопросе создания гиперзвукового оружия. 3 мая директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, академик Василий Фомин заявил: «Результаты по гиперзвуку у нас выше американских».
В Минобороны уверены, что ассигнования в СЯС полностью оправданны из-за развития глобальной системы ПРО США, которая направлена на нивелирование ядерного потенциала РФ.
Выступая на прошедшей в конце апреля Московской конференции по безопасности, начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Сергей Ягольников озвучил тревожные данные. По подсчётам Минобороны, современные американские ПРО могут сбивать российские МБР на 150-й секунде полёта.
Развивая ПРО, Пентагон стремится создать возможность для внезапного ядерного удара по России. Такую точку зрения озвучил 26 апреля первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.
Он рассказал, что сегодня система ПРО США включает 30 ракет шахтного базирования (комплексы Aegis Ashore), 130 управляемых ракет Standard Missile 3 морского базирования (ЗРК Aegis) и 150 ракет наземного базирования (ЗРК THAAD). При этом в арсенале РВСН около 400 МБР.
Воздушный щит
В сфере авиации ключевой потребностью РФ является реализация планов по производству стратегических ракетоносцев Ту-160М2 (модернизированная версия советского Ту-160 «Белый лебедь»), разработка истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) и дальнего бомбардировщика нового поколения (ПАК ДА).
В работе над созданием новых машин есть определённые трудности, о которых упоминал президент. Это проблемы с новейшими материалами, комплектующими, агрегатами, электроникой и микроэлектроникой. Россия вынуждена создавать аналоги продукции Украины и ряда западных стран. Не исключено, что эти вопросы будут также разбираться на совещании в Сочи.
Наиболее успешно идут дела в сфере модернизации зенитных ракетных комплексов. 8 апреля главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что на вооружение в ближайшее время начнут поступать ЗРК С-500, самый совершенный в мире комплекс ПВО (судя по известным тактико-техническим характеристикам).
«Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идёт дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны», — отметил Бондарев.
С-500 производства концерна «Алмаз-Антей» будет одновременно выполнять функции противоракетного и противовоздушного комплекса. «Изюминкой» ЗРК станет ракета, способная сбивать межконтинентальные баллистические ракеты и, возможно, спутники в ближнем космосе.
Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Зарубежные эксперты утверждают, что некоторые разведывательные и навигационные спутники США находятся на орбитах от 300 до 1000 км.
Ещё одной прорывной технологией, которая надёжно защитит небо над Россией, будет единая космическая система (ЕКС). К 2020 году она составит основу космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Минобороны РФ сможет получать информацию из любой точки земного шара.
Однако для этого России необходимо урегулировать ситуацию с дефектами в конструкции ракетоносителей, модернизировать космодромы Байконур и Плесецк, а также достроить Восточный. По данным деловых СМИ, в Сочи с докладом о состоянии ракетно-космической промышленности выступит глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.
Без «Арматы», но с «Ракушкой»
Тяжелее всего модернизация продвигается в сухопутных войсках, где доля современной техники составляет 42%. По мнению ряда экспертов, показатели тянут вниз затянувшиеся испытания танка третьего поколения Т-14. Первая партия «Арматы» поступит в 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии только после 2020 года, хотя серийное производство танка началось в 2017 году.
Как минимум пять лет российским сухопутным войскам придётся ждать поставок техники на средней гусеничной платформе «Курганец-25», которая должна произвести настоящую революцию в бронетехнике. Серийное производство машин нового поколения стартует не ранее 2021 года.
Однако с прошлого года ВДВ начали получать бронемашины десанта БМД-4М и бронетранспортёры «Ракушка», которые значительно усиливают эффективность соединений «голубых беретов». До 2020 года десантные войска должны получить более 300 новых боевых платформ.
Также доля современной техники в сухопутных силах должна увеличиться за счёт внедрения экипировки «Ратник». В 2017 году Минобороны закупит 50 тыс. комплектов для сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. В 2020 году «Ратником» будет обеспечен практически каждый военнослужащий сухопутных сил (численность сухопутных сил — 270 тыс. человек).
Предполагается, что военнослужащие в форме «Ратник» будут вооружены новыми автоматами. До конца июня 2017 года завершатся войсковые испытания АК-12 (калибр 5,45 мм) и АК-15 (калибр 7,62 мм). Конкурентом продукции «Калашникова» станет автомат АЕК-971 завода имени Дегтярёва, который ранее производился для нужд спецслужб.
Смена поколений
Военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что сегодня основные ресурсы государство бросило на выполнение программ импортозамещения. Первоначально ставилась задача достичь практически 100-процентного результата, но в итоге планка была понижена до 85%.
«Полноценной независимостью в сфере ОПК не может похвастаться ни одна страна в мире, включая США. Все работают в кооперации. Сейчас российские инженеры прилагают усилия, чтобы иметь возможность производить максимально широкий спектр комплектующих», — пояснил Литовки.
По мнению эксперта, наиболее серьёзная ситуация сложилась с микроэлектроникой. По этой причине сдвинулись сроки выполнения части контрактов.
«Например, в этой ловушке оказался ЗРК морского базирования «Полимент-Редут». В результате простаивают проекты боевых кораблей, где эта система ПВО должна быть установлена», — сообщил Литовкин.
Однако эксперт заверил, что нынешнее вооружение российской армии полностью исправно, а в появлении оружия нового поколения (Т-14, Т-50, ПАК ДА) нет срочной потребности.
«Армата» и другая новая сухопутная техника, скорее всего, будут включены в программу перевооружения до 2025 года. Менять все танки на Т-14 или все самолёты на Т-50 дорого и бессмысленно. Сейчас мы воюем в Сирии, и у нас нет необходимости использовать там технику нового поколения», — отметил Литовкин.
По мнению эксперта, у нашей армии есть всё необходимое. А если возникнет экстренная потребность в новейших видах оружия, то она будет немедленно удовлетворена.
«Стратегический задел создан. К тому же последние годы действует жёсткая система контроля, каждая проблема подвергается разбору», — подчеркнул Литовкин.
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