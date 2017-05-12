Синоптики пообещали москвичам возвращение весны

Синоптик из погодного центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда в Москву вернется весна. По его словам, жителям столицы не стоит опасаться повторения обильных дождей и снегопадов, прошедших накануне.

По словам ведущего специалиста погодного центра, 12 мая в Москве ожидается от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от +7 до +9. Леус уточнил, что тыловая часть циклона, медленно перемещающегося в сторону Урала, может принести в столицу кратковременные дожди во второй половине дня, сообщает LIFE.

На выходных, как отметил синоптик, ожидается незначительное потепление. Днем температура воздуха в Москве может прогреться до 12-14 градусов, а ночью от нуля до двух. В субботу вероятны кратковременные дожди, в воскресенье – осадки не ожидаются.

Значительное потепление следует ждать в понедельник, 15 мая. В этот день температура воздуха в столице составит 15-16 градусов тепла.