В Британии объяснили, как похвала влияет на поведение ребенка

Британские ученые нашли связь между поведением ребенка и похвалой его взрослым человеком, пишет ФБА "Экономика сегодня"

Исследователи наблюдали за детьми от 2 до 4 лет. В ходе эксперимента родителям нужно было хвалить и подбадривать своих чад как можно чаще. Результаты были проанализированы психологами.

Оказалось, что дети, которых хвалили не менее пяти раз в день, вели себя заметно спокойнее и были более стрессоустойчивыми.

По словам ученых, ради того, чтобы услышать родительскую похвалу, малыши старались выполнять все указания и вести себя примерно.