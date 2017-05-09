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В Британии объяснили, как похвала влияет на поведение ребенка
Британские ученые нашли связь между поведением ребенка и похвалой его взрослым человеком, пишет ФБА "Экономика сегодня".
Исследователи наблюдали за детьми от 2 до 4 лет. В ходе эксперимента родителям нужно было хвалить и подбадривать своих чад как можно чаще. Результаты были проанализированы психологами.
Оказалось, что дети, которых хвалили не менее пяти раз в день, вели себя заметно спокойнее и были более стрессоустойчивыми.
По словам ученых, ради того, чтобы услышать родительскую похвалу, малыши старались выполнять все указания и вести себя примерно.
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