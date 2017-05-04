СМИ узнали о жалобе пилотов в ИКАО на Росавиацию

В Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) обратились с жалобой работники отрасли, требующие «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». Об этом в четверг, 4 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на петицию.

В тексте отмечается, что ведомство аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством, еще тысяча удостоверений пилотов может быть аннулирована в скором времени. По утверждению авторов петиции, Росавиация «действует, не объясняя причин или по-разному трактуя законы».

Речь идет о лицензиях, выданных негосударственными авиационными учебными центрами. В федеральном агентстве утверждают, что свидетельство коммерческих пилотов гражданской авиации можно получить только в летном училище или профильном вузе, но пилоты считают, что ведомство «проводит карательную политику», пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing-737 в Казани в 2013 году. Тогда стало известно, что ЧП произошло из-за неподготовленности экипажа — командир воздушного судна не проходил обучение на пилота и летный сертификат получил необоснованно.

Работники, подавшие жалобы, отмечают, что ведомство само разрешило создавать учебные центры, а полученные в них летные свидетельства соответствовали положениям ИКАО. ​Они просят привлечь для разбирательства международных специалистов, а также вернуть отозванные летные удостоверения. В противном случае, утверждают они, рынок рискует лишиться четверти пилотов.