В московском метро объяснили сообщения о воздушной тревоге

Оповещения о воздушной тревоге прозвучали в московском метрополитене по ошибке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подземки.

По словам собеседника агентства, при настройке аудиосообщений произошел технический сбой, который продлился пять минут. «Неполадки сразу устранили. Эскалаторы все работали и на выход, и на вход штатно. Работа метрополитена в этот момент также велась штатно», - подчеркнул представитель подземки.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28 апреля на станции «Комсомольская» кольцевой линии по громкой связи объявили о тревоге. Сообщалось, что на станции начали эвакуацию, а эскалаторы на вход не работают.

В начале прошлой недели угрозу взрыва объявили на четырех станциях столичного метро. Экстренные службы проверяли информацию о минировании на «Чистых прудах», «Площади революции», «Китай-городе» и «Охотном ряду». Позже стало известно, что объявление об угрозе взрыва было частью учений. За час учений правоохранители досмотрели на каждой из станций более двух тысяч человек.