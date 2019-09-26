Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

"Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным", — отметила Скабеева в подписи к снимку, на котором лицо украинского президента искривилось.

Журналистка также поделилась другой фотографией, на которой, по ее словам, только началась двухсторонняя встреча лидеров двух государств. На ней Зеленский немного улыбается, однако Трамп принял серьезный вид.

"А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло", — заметила телеведущая.

В еще одном посте в телеграме Скабеева опубликовала видеозапись, на которой президент Соединенных Штатов заявил, что его украинский коллега сделал его еще более знаменитым. Журналистка предположила, что таким образом Трамп хотел "потроллить" Зеленского.