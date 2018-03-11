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Путин рассказал о любимом пиве от Меркель
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Путин рассказал о любимом пиве от Меркель 

Lenta.ru 11 марта 2018
Фото: AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визитов в Россию иногда привозит президенту Владимиру Путину его любимый сорт пива. Об этом российский лидер рассказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен на YouTube в воскресенье, 11 марта.
«Мне Ангела [Меркель] время от времени [привозит] несколько бутылочек радебергского пива», — сказал Путин.
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В январе во время встречи с руководителями отечественных изданий Путин не согласился с тезисом редактора журнала «Огонек» Сергей Агафонова о том, что водка — это часть национальной гордости.
«Какая гордость? Это не культура, в лучшем случае субкультура», — заметил президент.
Ранее в книге «От первого лица» глава государства рассказывал, что во время работы в Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии, напоминает ТАСС.
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