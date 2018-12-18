У Порошенко нашли родственников в России

Два дня назад Порошенко поручил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку проверить госслужащих страны на наличие родственных связей в России. По словам украинского лидера, если проверки покажут наличие «оснований» для увольнения, то за ним «дело не станет».

Тем временем о наличии российских родственников у самого Порошенко известно давно. Его невестка, жена старшего сына Алексея, до того, как обзавестись украинским гражданством, обладала российским, причем доподлинно не известно, отказалась ли она от него.

Родители Юлии Порошенко живут в Санкт-Петербурге, а дядя и тетя — в Крыму. Последние при этом ранее признавались журналистам, что голосовали на референдуме 2014 года за присоединение полуострова к России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вовсе сам родился в России — в Курске. Учился он в Москве, а женился во второй раз на дочери отставного генерал-майора Юрия Михайленко , четыре года назад награжденного российской медалью «За возвращение Крыма». Там Юрий Михайленко сейчас и живет.