Синоптики рассказали о погоде 1 июня

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В первый день лета воздух в Москве прогреется до 14 градусов 

ТАСС 6 часов назад
Синоптики в пятницу днем прогнозируют до 14 градусов тепла в московском регионе и ветер с порывами 7-12 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.
Днем температура воздуха в Москве составит от 12 до 14 градусов. Ветер северный — 7-12 м/с.
Атмосферное давление в столице составит 753 мм ртутного столба. Осадков не ожидается. В ночь на субботу температура воздуха опустится до 5-7 градусов. Местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса.
В Подмосковье в пятницу днем температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла, ночью опустится до 2-7 градусов. Местами заморозки до минус 1 градуса.
Гидрометцентр из-за заморозков объявил на пятницу в Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях желтый уровень опасности (третий из пяти возможных). Такой же уровень опасности из-за ветра объявлен на пятницу в Тульской и Рязанской областях.
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