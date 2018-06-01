Синоптики рассказали о погоде 1 июня

В первый день лета воздух в Москве прогреется до 14 градусов

Синоптики в пятницу днем прогнозируют до 14 градусов тепла в московском регионе и ветер с порывами 7-12 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в Москве составит от 12 до 14 градусов. Ветер северный — 7-12 м/с.

Атмосферное давление в столице составит 753 мм ртутного столба. Осадков не ожидается. В ночь на субботу температура воздуха опустится до 5-7 градусов. Местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

Подмосковье в пятницу днем температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла, ночью опустится до 2-7 градусов. Местами заморозки до минус 1 градуса.

Гидрометцентр из-за заморозков объявил на пятницу в Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях желтый уровень опасности (третий из пяти возможных). Такой же уровень опасности из-за ветра объявлен на пятницу в Тульской и Рязанской областях.