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Выдача охотничьего билета может стать платной 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: MSH.MOSREG.RU
За выдачу охотничьего билета в России могут установить госпошлину — 500 рублей. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Заксобрания Забайкальского края, планируют обсудить на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 29 мая.
В пояснительной записке авторы отмечают, что многие граждане, получившие охотничий билет, не принимают должных мер по его сохранности и регионы несут расходы на изготовление этих документов при первой и повторной выдаче. Законодатели приводят статистику — в Забайкальском крае с 2011 года на изготовление охотничьих билетов израсходовали 1,4 млн рублей, в Иркутской области — 2,3 млн, в Бурятии — 2 млн, в Якутии — 2,3 млн, в Хабаровском крае — 1,1 млн рублей. Авторы документа считают, что компенсировать потери региональных бюджетов поможет госпошлина на выдачу охотничьего билета в 500 рублей. Законопроект уже получил положительный отзыв Правительства.
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Общество , Госдума , Забайкальский Край
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