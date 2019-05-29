Выдача охотничьего билета может стать платной

За выдачу охотничьего билета в России могут установить госпошлину — 500 рублей. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Заксобрания Забайкальского края , планируют обсудить на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 29 мая.

В пояснительной записке авторы отмечают, что многие граждане, получившие охотничий билет, не принимают должных мер по его сохранности и регионы несут расходы на изготовление этих документов при первой и повторной выдаче. Законодатели приводят статистику — в Забайкальском крае с 2011 года на изготовление охотничьих билетов израсходовали 1,4 млн рублей, в Иркутской области — 2,3 млн, в Бурятии — 2 млн, в Якутии — 2,3 млн, в Хабаровском крае — 1,1 млн рублей. Авторы документа считают, что компенсировать потери региональных бюджетов поможет госпошлина на выдачу охотничьего билета в 500 рублей. Законопроект уже получил положительный отзыв Правительства.