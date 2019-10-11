Фонд развития Крыма может появиться в России

Министерство экономического развития начало подготовку проекта доклада о создании Фода развития Крымского полуострова.

Несколько инсайдеров в федеральных органах власти рассказали об этой инициативе, но в Минэкономразвития и Министерстве финансов Крыма сочли комментарии относительно такой возможности преждевременными, так как окончательного решения пока не принято и неясен вопрос с финансированием Фонда, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru ранее, движение грузовых составов по Крымскому мосту начнётся на полгода позже, чем было запланировано изначально, — в июне 2020 года. Такое решение принято из-за найденного в районе подъездных путей древнего города.