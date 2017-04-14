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СМИ сообщили о взрыве в гимназии в Петербурге
Фото: РЕН ТВ
Инцидент произошел на Васильевском острове.
Как сообщает портал "Карповка", взрыв прогремел в одной из комнат общежития, которое находится под одной крышей с гимназией. Ударной волной вышибло дверь и окна - осколки усеяли территорию перед учебным заведением.
Отмечается, что учащиеся были эвакуированы. На месте происшествия в данный момент работают сотрудники правоохранительных органов, а также экстренные службы города.
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