СМИ сообщили о взрыве в гимназии в Петербурге

Инцидент произошел на Васильевском острове.

Как сообщает портал "Карповка", взрыв прогремел в одной из комнат общежития, которое находится под одной крышей с гимназией. Ударной волной вышибло дверь и окна - осколки усеяли территорию перед учебным заведением.