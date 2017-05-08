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Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления
Пасмурная и дождливая погода сохранится в столичном регионе вплоть до четверга, к пятнице ожидается потепление до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости в понедельник специалист центра погоды "Фобос".
"Эта неделя будет чрезвычайно холодной, по большому счету природа нас отбросит в начало апреля. Достаточно активная позиция серии волновых циклонов, с которыми связано сегодняшнее рекордное ненастье. Вплоть до четверга будет в основном преобладать пасмурная погода с осадками в смешанной фазе различной интенсивности, достаточно сильными северными ветрами со скоростью 5-10 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.
По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, ливни будут время от времени переходить в заряды интенсивного мокрого снега, но дорогах может быть и гололедица. Во вторник днем осадки приобретут очаговый локальный характер, будет дуть северный холодный ветер. Днем ожидается 2-5 градусов тепла.
"В среду и четверг по-прежнему околонулевые температуры в ночные часы, днем плюс 3-8 градусов. К пятнице осадки сократятся до минимума, из облаков выглянет солнце. Температура ночью все так же будет около нуля градусов, днем уже до 6-11 градусов тепла", — отметил метеоролог.
По его словам, к выходным в столице должно распогодиться. "Очаг высокого давления разгонит облака, но все равно ночью будет свежо — ноль — плюс 5 градусов, а днем 10-15 градусов тепла", — добавил специалист.
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