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Обнаружены масштабные планы СССР по изменению климата
Фото: Российская Газета
В архиве Госплана СССР петербургские ученые обнаружили нереализованные проекты по перенесению русел Оби и Амура с целью смягчения климата Арктики и Дальнего Востока, сообщает ТАСС.
В частности одна из разработок предполагала перенести устье Оби из Обской в Байдарацкую губу. А Амур направить в его старинное, находящееся южнее, русло.
«Оба проекта должны были, по мысли из инициаторов, смягчить климат: улучшить ледовую обстановку в Карском море и привести к потеплению на Чукотке», - рассказал представитель Военно-исторического общества Павел Филин. По его словам, разработка проекта с переносом устья Оби велась в середине 30-х прошлого века. Его авторы предлагали построить дамбу поперек Обской губы, что вызвало бы подъем воды и перенаправило бы сток реки в Байдарацкую губу. За счет теплого стока Оби предполагалось улучшить ледовую обстановку в Карском море.
Перенос русла Амура был задуман для того, чтобы вызвать потепление на советском Дальнем Востоке и Чукотке. Инициаторы проекта предлагали вернуть реку в историческое южное русло.
«Проект, относившийся к ранней послевоенной поре - к 1945 году, предполагал вернуть прежнюю ситуацию, пустить Амур по старинному южному руслу и вызвать потепление на Дальнем Востоке и Чукотке», -- рассказал Филин.
Кроме того, среди обнаруженных в архивах проектов были «ледоход-вездеход, шагоходы, проект по получению энергии из холода». Обо всех этих грандиозных проектах прошлого по освоению Арктики Филин с коллегами написал в книге «Арктика на грани фантастики».
Издание приурочено к 80-летию первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1», возглавляемой Иваном Папаниным. Как отмечает Филин, СССР обладал впечатляющим опытом управления арктическими территориями. «Арктика осваивалась комплексно - транспортное, культурное, хозяйственное развитие шли одновременно, -- считает исследователь. -- Но уже в 50-е годы это было утрачено, был сделан упор на развитии транспортной составляющей».
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