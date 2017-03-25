Обнаружены масштабные планы СССР по изменению климата

В архиве Госплана СССР петербургские ученые обнаружили нереализованные проекты по перенесению русел Оби и Амура с целью смягчения климата Арктики и Дальнего Востока, сообщает ТАСС

В частности одна из разработок предполагала перенести устье Оби из Обской в Байдарацкую губу. А Амур направить в его старинное, находящееся южнее, русло.

«Оба проекта должны были, по мысли из инициаторов, смягчить климат: улучшить ледовую обстановку в Карском море и привести к потеплению на Чукотке», - рассказал представитель Военно-исторического общества Павел Филин. По его словам, разработка проекта с переносом устья Оби велась в середине 30-х прошлого века. Его авторы предлагали построить дамбу поперек Обской губы, что вызвало бы подъем воды и перенаправило бы сток реки в Байдарацкую губу. За счет теплого стока Оби предполагалось улучшить ледовую обстановку в Карском море.

Перенос русла Амура был задуман для того, чтобы вызвать потепление на советском Дальнем Востоке и Чукотке. Инициаторы проекта предлагали вернуть реку в историческое южное русло.

«Проект, относившийся к ранней послевоенной поре - к 1945 году, предполагал вернуть прежнюю ситуацию, пустить Амур по старинному южному руслу и вызвать потепление на Дальнем Востоке и Чукотке», -- рассказал Филин.

Кроме того, среди обнаруженных в архивах проектов были «ледоход-вездеход, шагоходы, проект по получению энергии из холода». Обо всех этих грандиозных проектах прошлого по освоению Арктики Филин с коллегами написал в книге «Арктика на грани фантастики».