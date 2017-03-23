Синоптики рассказали, каким будет лето

Снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается на территории столичного региона уже в ночь на субботу. Такое неожиданное после теплых дней похолодание обеспечат москвичам циклоны, которые уже образовались над Норвежским и Баренцевым морями и направляют к нам холодный арктический воздух.

Как сообщили «МК» в Гидрометцентре РФ, температура, которая с начала марта на несколько градусов превышала среднюю климатическую норму, постепенно начнет понижаться уже с пятницы и к выходным, как это ни печально, приблизится к той самой норме. Похолодание и циклоны принесут в Москву и область осадки в виде дождя и снега. Ночами температура будет понижаться до отрицательных значений, а это значит, что осадки превратятся в снег или снег с дождем, и к утру на дорогах и тротуарах местами образуется гололедица.

В ночь на субботу, 25 марта, в Москве температура опустится до -3…-1 градуса, по области будет -5…0. Дневная температура будет колебаться в пределах + 2…+4 и 0…+5 градусов соответственно. В воскресенье, 26 марта, осадки прекратятся. Ночью в Первопрестольной температура опустится до -4…-2 и -6…-1 в окрестностях, днем будет +4…+6 и +1…+6 соответственно.

В начале новой недели, 27 марта, пройдут небольшие осадки, ночами температура будет понижаться до -4…+1, днем ожидается + 2…+7 градусов.

Согласно вероятностному прогнозу температуры и осадков на ближайшие шесть месяцев, составленному синоптиками Гидрометцентра РФ, в целом для Москвы и области погода будет обычной, за исключением повышения температурного фона в Центральном федеральном округе в мае, очень сухой погоды в августе и избытка осадков (по сравнению со средней климатической нормой) в июле и сентябре. Вероятность таких изменений в погоде оценивается специалистами на 69-72 процента.