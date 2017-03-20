В России изменится порядок оплаты за тепло

Граждане России должны платить за отопление ресурсоснабжающим компаниям. С такой инициативой выступила глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская . Об этом сообщает «Российская газета»

«Для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны управляющих компаний, гражданам необходимо заключать прямые договора с поставщиками ресурса. На практике же люди будут получать отдельные квитанции, как сегодня на свет», - заявила Хованская.

Хованская отметила, что в некоторых регионах цены на отопление сильно завышены. Ежемесячная плата за тепло зачастую достигает нескольких тысяч рублей. Стоимость включают в общие платежи, которые рассылают управляющие компании. В Москве и Подмосковье стоимость тепла дотируется из бюджета, тогда как в некоторых районах страны оплата достигает 100% суммы.