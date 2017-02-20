Москвичи почувствуют рассеянность и депрессию

Во вторник, 21 февраля, атмосферное давление в Москве достигнет экстремально низких значений, опустившись до 723 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос».

По словам собеседника агентства, такой показатель на 22 единицы ниже нормы. «Метеозависимые и вполне здоровые люди будут ощущать рассеянность и депрессию», - отметил синоптик.

Также он рассказал, что в понедельник, 20 февраля, температура воздуха будет соответствовать значениям 1 апреля. «Это не шутка, это климатическая статистика: среднесуточная температура составит плюс 1 градус», - пояснил собеседник агентства.

Осадки, по его словам, в понедельник будут незначительными. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.

До этого рекордно низкое значение атмосферного давления было зафиксировано в Москве 11 января 2015 года на фоне атлантического циклона. Тогда оно составило 721 миллиметр ртутного столба.