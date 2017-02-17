В московской школе ребенку сломали позвоночник

Из школы на улице Осенней в Москве госпитализирован 11-летний мальчик с переломами позвонков, сообщает Life

У пятиклассника диагностировали переломы 10-го и 11-го позвонков.

Мальчик рассказал врачам, что в драке его толкнули школьники, он упал на бетонный пол и ударился спиной.

В среду сообщалось, что в одной из московских школ 11-летнему мальчику сломали обе руки. Ребенка доставили в детскую поликлинику сразу после уроков.