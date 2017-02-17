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В московской школе ребенку сломали позвоночник
Из школы на улице Осенней в Москве госпитализирован 11-летний мальчик с переломами позвонков, сообщает Life.
У пятиклассника диагностировали переломы 10-го и 11-го позвонков.
Мальчик рассказал врачам, что в драке его толкнули школьники, он упал на бетонный пол и ударился спиной.
В среду сообщалось, что в одной из московских школ 11-летнему мальчику сломали обе руки. Ребенка доставили в детскую поликлинику сразу после уроков.
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