В Москве резко похолодает до -27

К середине недели в московском регионе похолодает до минус 27 градусов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня и во вторник мы будем в теплом секторе атлантического циклона, поэтому пасмурно, время от времени будет идти небольшой снег, мокрый снег. Температура сегодня ноль-плюс 2 градуса, ночью ноль-минус 2 градуса, завтра днем около нуля", — сообщили в центре "Фобос".

Похолодание начнется с вечера вторника, когда температура опустится до минус 5 градусов. В ночь на среду будет проходить холодный фронт, ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер с ухудшением видимости. Температура понизится до минус 10-12 градусов.

В среду ожидается минус 9-14 градусов, к вечеру уже минус 15-20 градусов. В ночь на четверг температура в столице понизится до минус 17-22 градусов, в Подмосковье - от 22 до 27 градусов мороза. Днем в четверг температура будет минус 11-16 градусов.

С пятницы в столицу вновь придет потепление, начнутся снегопады и метели. В выходным ночью будет ноль-минус 5 градусов и днем около нуля градусов.

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