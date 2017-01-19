МЧС выступило с предупреждением к москвичам

В Москве ожидается метель, усиление ветра и гололеда, следует из предупреждения МЧС России по Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

"В период с 15:00 19 января до 06:00 20 января в Москве ожидается снег, местами умеренный, метель, усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах гололед", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

МЧС предупреждает, что возможны падения деревьев, повреждения линий электропередачи, повреждение рекламных конструкций.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

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