В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство "Москва"

«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

В Москве дует западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, порывы местами достигают 13-18 м/с.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.