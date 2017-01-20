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В Москве объявлен желтый уровень опасности
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство "Москва".
«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
В Москве дует западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, порывы местами достигают 13-18 м/с.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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