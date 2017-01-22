Спасатели предупредили о метели в Москве

Московские спасатели и синоптики выпустили экстренное предупреждение. В столичном регионе ожидается снежная метель и сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Снежно-ветреная карусель, по прогнозу синоптиков, должна начаться до 21:00. Учитывая температуру, близкую к нулю, возможно налипание снега на провода и деревья, что может привести к обрывам линий электропередач.

Также спасатели советуют не парковать машины под рекламными щитами и вовсе воздержаться от поездок на личном транспорте — видимость на дорогах и сцепление ухудшатся. Возможно увеличение числа ДТП и, как следствие, автомобильных пробок.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.