Синоптики предсказали приход весны

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весенняя погода с температурой 10-15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам Вильфанда, окончательный переход через нулевую температурную отметку состоится 25-26 марта, но и тогда в столице еще будет лежать снег. Он начнет таять только в апреле.

Сегодня, 17 января, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, возможен туман. Температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов мороза, а в Подмосковье она будет опускаться до минус 9 градусов.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.