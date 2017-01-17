Весенняя погода придет в Москву не раньше середины апреля

Весенняя погода со среднесуточной температурой плюс 10-15 градусов традиционно придет в Москву не раньше середины апреля. Об этом сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Календарная весна в Москве придет 1 марта, но по-настоящему теплую погоду с температурными значениями плюс 10-15 градусов мы традиционно ожидаем не раньше середины апреля", - сказал он.

Вильфанд отметил, что устойчивый переход через нулевую отметку произойдёт 25-26 марта, но в это время в столице еще будет лежать снег, который начнет таять только в апреле.

Гидрометцентр ранее сообщил, что 17 января в Москве и в Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, не исключен туман.

Температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов мороза, по области будет от минус 4 до минус 9 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Местами гололедица.

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