Екатеринбуржцам предрекли 200-градусные морозы

Екатеринбургский телеканал «41-Домашний» выпустил прогноз погоды, пообещавший жителям Свердловской области 215 градусов мороза 12 января. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Комсомольскую правду в Екатеринбурге»

Представители телекомпании заявили газете, что такой прогноз был сделан из-за технической ошибки. «Мы думаем, что это скрин старого прогноза погоды. У нас такая ситуация была несколько лет назад. Но в принципе такое возможно. Это просто опечатка», - пояснили собеседники издания.

Председатель общественного совета по проблемам глобального потепления Владимир Чекашев пояснил «КП», что минус 215 градусов на Земле в ближайшую тысячу лет ждать не стоит. Более вероятна, по его мнению, температура в 300 градусов тепла, так как жители планеты не уделяют должного внимания проблеме глобального потепления.

В действительности Екатеринбург ожидает потепление. В четверг, 12 января, по прогнозам синоптиков, температура воздуха там составит 11 градусов ниже ноля.