Бывший кандидат на белорусских президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что не считает себя "президентом", хотя она не признала результаты голосования. Об этом Тихановская, проживающаяся сейчас в Литве , сообщила в опубликованном в понедельник интервью интернет-порталу tut.by.

На вопрос, кем она считает себя, Светлана Тихановская ответила:

"Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы. Потому что меня выбрали, так получилось. Люди ведь не голосовали за меня как за будущего президента, они голосовали как за переходного человека, который должен организовать новые выборы. Поэтому на символ я согласна". "Я понимаю людей, которые говорят: "президент Света", но я так себя называть не могу", — добавила она.

Тихановская рассказала, что некоторые ее сторонники призывали ее объявить себя президентом после выборов. "Изначально я подвергалась прессингу со стороны людей, находящихся возле меня: давай, называй себя президентом, мы за тебя горой. А я не чувствовала морального права выйти и сказать: "Я президент", потому что нет прямых доказательств. И я должна была думать, как такое заявление воспримут и люди, и окружающие страны, потому что с балкона можно крикнуть что угодно, но что стоит за этими словами, что ты можешь предложить?", — пояснила она.

Тихановская не стала подробно излагать свою точку зрения на отношения Белоруссии и России.

"Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим. Придет следующий умный президент и решит, что делать с Россией, в каких сферах укреплять сотрудничество, а где мы сами справимся", — сказала она.

По словам Тихановской, она не намерена объявлять о создании "правительства в изгнании". На вопрос, какие варианты выхода из кризиса предлагают ей люди, она сказала: "Например, создать правительство в изгнании. Но мы против этого, эта схема уже не сработает, нам нужно что-то оригинальное, новое и креативное". Она пояснила, что намерена способствовать самоорганизации своих сторонников в Белоруссии для оказания давления на власти.

Бывший кандидат в президенты сказала, что она пока не намерена возвращаться в Белоруссию, потому что опасается быть арестованной.

"Пока нет, пока я не вернусь в Беларусь, пока надо на международной арене говорить о нас, о Беларуси", — сказала Тихановская.

"В итоге мы решили, что пока не время, надо, чтобы начался хоть какой-то диалог с властью, тогда можно будет возвращаться", — заявила она. По ее словам, условием ее возвращения в Белоруссию является обеспечение безопасности на уровне государства.