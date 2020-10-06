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Колесникова призвала белорусов не покупать товары государственных предприятий Белоруссии

ТАСС
19 минут назад
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, находящаяся под арестом, призвала белорусов отказаться от приобретения товаров государственных производителей Белоруссии. Соответствующее видеообращение, записанное до ареста Колесниковой в ночь с 7 на 8 сентября, было опубликовано во вторник в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Колесникова обратилась с призывом к белорусам
Фото: ТАССТАСС
"Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются", - подчеркнула Колесникова.
Она также указала на то, что граждане Белоруссии больше не могут доверять банкам республики. "Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены. Мы точно не пропадем", - добавила оппозиционер.

Политическая программа

Колесникова также напомнила о политических инициативах оппозиции.
"Мы не забыли о референдуме. Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате конституции 1994 года. Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент - Верховный Совет", - отметила Колесникова.
"Мы будем регистрировать партию. Нам могут отказывать, но мы будем настаивать. И партия появится, и референдум будет проведен", - сказала член президиума КС. По ее словам, "это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец".
"Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам", - заявила Колесникова, обращаясь к свои сторонникам.
Колесникова считает, что в Белоруссии уже знают, что "перемены к лучшему уже наступили, просто требуется еще немного времени и усилий для того, чтобы уже давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции". "Мы будем долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными средствами", - утверждала Колесникова.
СНГ,В мире,Мария Колесникова,Виктор Бабарико,Беларусь,
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