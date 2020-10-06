Колесникова обратилась с призывом к белорусам

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова , находящаяся под арестом, призвала белорусов отказаться от приобретения товаров государственных производителей Белоруссии . Соответствующее видеообращение, записанное до ареста Колесниковой в ночь с 7 на 8 сентября, было опубликовано во вторник в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико

Фото: ТАСС ТАСС

"Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются", - подчеркнула Колесникова.

Она также указала на то, что граждане Белоруссии больше не могут доверять банкам республики. "Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены. Мы точно не пропадем", - добавила оппозиционер.

Политическая программа

Колесникова также напомнила о политических инициативах оппозиции.

"Мы не забыли о референдуме. Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате конституции 1994 года. Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент - Верховный Совет", - отметила Колесникова.

"Мы будем регистрировать партию. Нам могут отказывать, но мы будем настаивать. И партия появится, и референдум будет проведен", - сказала член президиума КС. По ее словам, "это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец".

"Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам", - заявила Колесникова, обращаясь к свои сторонникам.