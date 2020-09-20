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Колесникова обратилась из СИЗО к белорусам: «Не бойтесь быть свободными!» 

News.ru 52 минуты назад
Колесникова обратилась из СИЗО к белорусам
Фото: globallookpress.com
Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, находящаяся в СИЗО, записала обращение к жителям Белоруссии в преддверии Марша справедливости.

Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! — отметила политик в своём послании, которое опубликовали оппозиционные Telegram-каналы.

Колесникова подчеркнула, что ни о чём не жалеет. Она поблагодарила всех за поддержку.
Оппозиционерке 38 лет, по образованию она музыкант. В 2020 году она возглавила штаб баллотировавшегося в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. После того как он и другие основные соперники Александра Лукашенко выбыли из гонки, Колесникова представляла штаб объединённой оппозиции и активно поддерживала Светлану Тихановскую во время избирательной кампании. После выборов Колесникова вошла в президиум Координационного совета оппозиции. Почти все его члены сейчас арестованы либо вынужденно покинули Белоруссию, передаёт MK.RU.
7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках, затолкали в микроавтобус без номеров и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре Минска. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.
16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Иван Кравцов , Антон Родненков , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , ФСИН , Московский комсомолец
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