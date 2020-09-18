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СПЧ ООН призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией 

Vse42.ru и ещё 7 34 минуты назад
В ООН обратились с призывом к Лукашенко
Фото: РИА Новости
Совет по правам человека ООН принял резолюцию, согласно которой призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.
Проект документа от имени стран ЕС представила Германия. Ранее Россия предложила внести в него 17 поправок, однако ни одна из них не была принята.
Всего проект поддержали 23 страны — члена СПЧ, против — две, и 22 воздержались.
Как сообщает РИА "Новости", резолюция призывает Александра Лукашенко начать общение с оппозицией, провести независимые расследования по всем случаям о нарушении прав человека в период выборов и протестов, в особенности в ситуациях, связанных с пытками и применением насилия.
Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.
Напомним, что накануне постоянный представитель Белоруссии в ООН Юрий Амбразевич в ходе женевских дебатов по ситуации с массовыми протестами заявил, что в стране нет политических заключенных.
С актуальной информацией о протестах в Белоруссии вы можете ознакомиться в специальной теме на нашем сайте.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , ЕС , Совет по правам человека , Германия
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