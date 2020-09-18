В ООН обратились с призывом к Лукашенко

Проект документа от имени стран ЕС представила Германия . Ранее Россия предложила внести в него 17 поправок, однако ни одна из них не была принята.

Всего проект поддержали 23 страны — члена СПЧ, против — две, и 22 воздержались.

Как сообщает РИА "Новости", резолюция призывает Александра Лукашенко начать общение с оппозицией, провести независимые расследования по всем случаям о нарушении прав человека в период выборов и протестов, в особенности в ситуациях, связанных с пытками и применением насилия.

Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.

Напомним, что накануне постоянный представитель Белоруссии в ООН Юрий Амбразевич в ходе женевских дебатов по ситуации с массовыми протестами заявил, что в стране нет политических заключенных.

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