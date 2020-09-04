Тихановская сделала заявление о протестах в Белоруссии

"Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление [на власть]. Наш протест никогда не закончится", — сказала она. Касаясь темы своего возвращения в Белоруссию, Тихановская заявила, что готова сделать это "на первом же поезде", если будет чувствовать себя там в безопасности. "Мое сердце вместе с народом Беларуси", — подчеркнула она.