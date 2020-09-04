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Тихановская заявила, что протестные акции в Белоруссии не остановятся 

ТАСС и ещё 2 9 минут назад
Тихановская сделала заявление о протестах в Белоруссии
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, оказывают достаточное давление на нынешнюю власть в стране, они не будут прекращаться. Об этом заявила в опубликованном в пятницу интервью японскому телеканалу NHK экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление [на власть]. Наш протест никогда не закончится", — сказала она. Касаясь темы своего возвращения в Белоруссию, Тихановская заявила, что готова сделать это "на первом же поезде", если будет чувствовать себя там в безопасности. "Мое сердце вместе с народом Беларуси", — подчеркнула она.

В интервью Тихановская также выступила с утверждением, что факт наличия, по ее словам, "тесных связей" президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией — "это не очень хороший знак". Как отмечает телеканал, она также выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Москвы в ситуацию в ее стране.
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Комментарии 5
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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