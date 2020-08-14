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Белоруссия в огне. Главное

Врач перечислила самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии 

Lenta.ru 59 минут назад
Названы распространенные травмы на протестах в Белоруссии
Фото: Reuters
Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы. Об этом РБК рассказала фельдшер Виктория, дежурившая ночью 10 августа.
По ее словам, другие частыми последствиями акций — панические атаки, кровотечения, контузии. Кроме того, один раз медикам пришлось провести травматическую ампутацию стопы. Эту же статистику подтвердила и другой медик, работающий в больнице скорой помощи. Она добавила, что чаще всего белорусы получали ушибы по всему телу, переломы и внутренние кровотечения.
Фельдшер скорой помощи, которая 13 августа дежурила в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске, заявила, что за одну смену ее бригада госпитализировала не менее 14 человек. «Там люди с уже черными кровоподтеками на ногах и руках от ударов дубинками, разбитые головы, одного отправили зашивать надорванное ухо», — поделилась она.
Ранее белорусы, освобожденные из изолятора, показали следы избиений. На распространенных кадрах люди зафиксировали синяки, гематомы, кровоподтеки, раны и ссадины, оставшиеся на их телах после издевательств силовиков.
13 августа заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан.
По всей Белоруссии идут массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.
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Комментарии
СНГ , В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Александр Барсуков , МВД , РБК
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