«Лукашенко не ожидал такого сценария»

Европа с содроганием смотрит на то, что сегодня происходит в Беларуси : митинги, аресты, пикеты… И за всем этим стоят люди! Почему возникла такая ситуация? Почему жители Беларуси не хотят видеть Александра Лукашенко своим президентом? Когда произойдет кульминация событий? Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Главный вопрос: найдут ли общий язык жители Беларуси со своим президентом?

-Более точно ответить на этот вопрос можно будет через дней 10-14. Ситуация вышла из-под контроля г-на Лукашенко. Вы поймите, жители Беларуси — трудолюбивый и терпеливый народ. Они очень, очень долго терпят, но если начнут, то, поверьте, мало не покажется! Почему? А вы историю вспомните… Во время ВОВ самые упорные и выносливые партизаны где были? В Беларуси. Эти люди закалены многими страшными историческими событиями: первые приняли удар в 1941 году, трагедия в Хатыни и т.д. У них в крови терпение. Но тут все! Люди вышли на улицы. Александр Лукашенко не знает, что делать. Да! Я слушал его речь после выборов! Извините, но, создается впечатление, что он неадекватен.

-А разве опытный политик, президент (26 лет) страны не мог предвидеть таких событий?

-Нет. Я думаю (даже уверен), что Лукашенко не мог предвидеть такого исхода. Поясняю! Кто ему информацию преподносит, что происходит в стране? Естественно, представители его аппарата. Не думаю, что он проводит много времени в интернете.

Лукашенко всегда считал, что «государство — это Я» и другого быть не могло. Он же «Батька». Вот и получил результаты выборов от «старательных» сотрудников! Аж 80% победы! Это огромная ошибка! То, что результаты выборов «липовые» — факт!

-Почему вы уверены в этом?

-Я точно знаю, что «противники» Лукашенко «оформляли» бюллетени… «гармошкой» и опускали в урну. А урны просвечиваются. Тут и без лупы было видно, кто и как голосовал. «Гармошки» было куда больше. И если бы его «сотрудники» «нарисовали» 50% процентов, то Запад бы поверил. Жители страны, думаю, что нет, а вот Запад бы поверил. Да, мнение ЕС важно в данном случае.

-Вы не думаете, что жители Беларуси прекратят митинги, акции и т.д. ?

-Нет, не думаю. Более того, сейчас в Беларуси идет «итальянская забастовка»: ходим на работу и не работаем. А представьте себе, когда и на работу повально ходить не будут? А когда 300-400 тысяч выйдут на улицы! Кто их сможет остановить? Кто?

-Может ли Лукашенко сам с себя сложить полномочия президента?

-Может… Если будет уверен, что «все обойдется». Поймите, за Лукашенко много «тайных, страшных» дел! Я говорю и об убийствах. Вполне вероятно. И если это выползет на поверхность, то Гаагский суд ему обеспечен!

-А разве Россия не поможет Лукашенко?

-Тут двоякая ситуация: Лукашенко и «туда, и сюда». Вспомните, как он Россию, простите, поливал. Россия, конечно, и не такое терпела! Но слова выбирать нужно было. У России сейчас много и без Лукашенко проблем: экономический кризис, Сирия, Ливия… И если Россия пойдет «навстречу» Лукашенко, то может получить такие санкции, что будет сложно. Очень сложно. Что касается Китая… У них опять же свои внутренние проблемы. И даже при хороших отношениях с Лукашенко — нет. Слишком «мала» Беларусь для Китая. Вот я и называл 10-14 дней.

-При негативном исходе для Лукашенко, что может с ним стать? Ваше мнение.

-При самом худшем… Если ЕС, Россия «отвернутся» от него? Он сможет только «уехать» в страны, которые «одиозные»… Которые не любители заключать международные договора. Например, Венесуэла… Кстати, на Кубу может податься. Там будет «первый парень на деревне». В какой Лондон, например? Интерпол моментально остановит. Шутки закончились. От Лукашенко мало чего зависит сегодня. Да и в нем произошел надлом.

-Что вы думаете про Светлану Тихановскую?

-Попала девушка, как кур во щи. Ее «выбрали», как символ. Практически в последний момент. За ней есть определенные силы. Понятно, что она человек неизвестный, но кто ее муж? Политтехнолог, блогер, которого Лукашенко посадил в застенки. А что такое популярный блогер? Рупор, влияние. Думаю, что там хватило возможностей «выдвинуть» жену в президенты… Конечно, потом «руководить». Она совершенно растерялась: плакала в эфире, читала речь по бумаге и т.д. Нет, это не президент такой страны. Возможно, хорошая женщина, добрый человек, но не президент.

-Есть ли информация о приезде г-на Лукашенко в Ригу?

-Нет… 10-14 дней.

-Благодарю.